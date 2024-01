– Siktede har forklart seg over flere timer fredag, men knytter seg ikke til noen straffbar handling. Hun har i korte trekk forklart at hun fant sin samboer formentlig død og deretter varslet nødetatene om dette, sier politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt til NTB.

Det var 30. desember at politiet fikk melding om dødsfallet via AMK. Det var kvinnen selv som varslet politiet om at samboeren var funnet død på hytta. Verken kvinnen eller avdøde er tidligere straffedømt.

– Østre Innlandet tingrett er enig med påtalemyndigheten i at det mest sannsynlig er skjedd et drap, og at siktede har et strafferettslig ansvar for dette, sier Klauseie.

Siktelsen ble tatt ut etter at obduksjonsrapporten av mannen var klar. Ifølge VG skal mannen ha hatt skuddskader, men per nå vil ikke politiet si noe om hvordan mannen ble drept.

– Politiet kan ikke bekrefte noe om hva som rettsmedisinerne mener er dødsårsaken. Bakgrunnen for dette er at vi ikke ønsker å påvirke vitner til å forklare seg i noen bestemt retning. En slik påvirkning vil kunne være skadelig for etterforskningen, sier Klauseie.

– Åstedet er ikke ferdig undersøkt, og vi vil komme tilbake til videre undersøkelser når det er behov for det.