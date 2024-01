Vegtrafikksentralen opplyser at det i deler av Møre og Romsdal og Trøndelag er lokalt fare for is i forbindelse med overgang til mildvær.

– Det utrygt for underkjølt regn og regn som fryser på bakken, skriver vegtrafikksentralen på X /Twitter.

De ber trafikantene være oppmerksomme og kjøre etter forholdene.