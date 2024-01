Både NFF og den danske klubben bekrefter nyheten mandag.

Parallelt med jobben i AGF fortsetter Grodås som keepertrener på det norske herrelandslaget.

– Dette er en fin mulighet for meg, og jeg gleder meg til å bidra på daglig basis i en klubb. Det var sportssjefen i AGF, Stig Inge Bjørnebye, som tok kontakt, sier Frode Grodås.

– Etter å ha pratet med NFF og Ståle Solbakken fant vi fram til en god løsning. Jobben i AGF vil gi meg faglig påfyll og være en utfordring som kan gi meg nye impulser. Den gir oss internasjonale referanser, og er en mulighet til å bygge opp et enda større nettverk. Jeg får mulighet å teste ut tanker og ideer som jeg tror vil komme både keeperne i AGF og Norge til gode, legger han til.

Landslagssjef Ståle Solbakken applauderer at Grodås engasjerer seg i dansk fotball.

– Det er sunt at Frode får luftet seg litt, og vi har kommet fram til en løsning som vil være positiv for alle parter. Det er perfekt at han får være hands on i en klubbhverdag i en periode, og at han også får holdt skuddfoten sin ved like. Han har sett litt rusten ut i det siste, humrer han i en uttalelse fra NFF.

I AGF jubles det over å få Grodås inn i miljøet.

– Frode er en meget dyktig og erfaren trener, som både jeg og Uwe Rösler har stiftet bekjentskap gjennom tiden og som har et godt rykte i bransjen for sin dedikasjon og profesjonalitet. Han kommer både med erfaring fra sin egen tid som spiller og som trener i forskjellige klubber, sier sportssjef Stig Inge Bjørnebye i en uttalelse.

59 år gamle Grodås har også vært keepertrener i Lillestrøm tidligere. Han har jobbet rundt landslaget siden 2010.

– Med de organisatoriske endringene vi har gjort rundt trenerstaben, manglet vi en ny keepertrener. Det har vi nå fått inn i form av en kapasitet som Frode Grodås. Og det gir oss god tid til å se på en langsiktig løsning - og det gir Frode mulighet til å vurdere oss. Så dette er en veldig god løsning for alle parter, og vi gleder oss til å ønske Frode velkommen, sier Bjørnebye.

Veteranen står bokført med 50 landskamper for Norge.

Som spiller representerte han blant andre Chelsea, Tottenham, Schalke 04 og Lillestrøm.