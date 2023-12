Det kommer fram i en rapport finansiert av Miljødirektoratet. Kun 3 av 33 innsjøer har god nok miljøtilstand. Ingen av de fem elvene som ble undersøkt, besto testen.

Elvene og innsjøene i rapporten ligger i kommunene Gran, Lunner og Jevnaker, og renner ut i Norges fjerde største innsjø Randsfjorden. Utslipp av fosfor og nitrogen fra avløp og jordbruk pekes på som de største syndebukkene. Det har ringvirkninger utenfor Hadeland.

– I tillegg til at forurensingen fra avløp og jordbruk skaper store miljøproblemer lokalt på Hadeland, havner tilførslene av fosfor og nitrogen til slutt i den overbelastede Oslofjorden, sier miljødirektør Ellen Hambro.

I to av innsjøene har det gått så langt at det har blitt funnet farlige bakterier. Innsjøene Øvre og Nedre Falangtjern har oppblomstringer av cyanobakterier, også kalt blågrønnalger, som kan utvikle gift. Giften er potensielt farlig for dyr og mennesker, og kan skade leveren eller nervesystemet.

Foreslåtte tiltak for å bedre tilstanden i vannene er mindre høstpløying av kornåkrene på Hadeland. Bedre rensing av avløp fra omtrent 3000 boliger som ikke tilfredsstiller rensekravene, blir også nevnt som et viktig tiltak.