Det kommer fram i en melding fra det børsnoterte mediekonsernet mandag morgen.

Det skjer fordi selskapets største aksjonær Tinius Trust gjennom Blommenholm Industries AS mandag kunngjorde at de har inngått en uforpliktende avtale om et potensielt oppkjøp av Schibsteds nyhetsmedievirksomhet.

Dersom de kommer fram til en avtale, skal dagens Schibsted bli to mer fokuserte selskaper. Det ene blir et medieselskap heleid av Tinius Trust og det andre et offentlig børsnotert markedsplasselskap.

Schibsted eier blant annet avisene VG, Aftenposten, E24, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen.

Avtalen verdsetter nyhetsavdelingen til 6,2 milliarder kroner, noe som inkluderer Schibsteds eierandeler i nyhetsbyråene NTB og TT, samt Polaris Media.