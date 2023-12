– Vi tar dette på høyeste alvor, NSM som EOS-tjeneste er helt avhengig av tillit, sier han i en pressemelding.

Tidligere direktør Sofie Nystrøm gikk av med umiddelbar virkning tidligere fredag etter at det ble kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hadde tatt opp et eksternt lån på 200 millioner kroner.

– Låneavtalene er ulovlige, og det er gjort alvorlige feil, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Justis- og beredskapsdepartementet har varslet en gjennomgang i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

– NSM jobber videre med fullt trykk på vårt hovedoppdrag, som er å gjøre Norge i stand til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler, sier Furuseth.