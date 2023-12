Dom i Birgitte Tengs-saken

Tirsdag skal dommen i ankesaken etter drapet på Birgitte Tengs leses opp fra klokka 10.

Johny Vassbakk ble i februar dømt i Haugaland og Sunnhordland tingrett til 17 års fengsel for drapet i 1995. Vassbakk anket dommen, og ankesaken har gått i Gulating lagmannsrett i Stavanger siden 5. september.

Boligprisstatistikk for november

Eiendom Norge presenterer boligprisene for november. I oktober sank boligprisene med 1 prosent. Da hadde prisene steget med 2,6 prosent i 2023. Eiendom Norge spådde da at prisutviklingen i år ville ende rundt null.

Pisa-undersøkelsen legges fram

OECD legger fram resultater for Pisa-undersøkelsen 2022. Pisa (Programme for International Student Assessment) måler kompetansen til 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år.

Prins Harry i retten

Prins Harry har gått til sak etter at politibeskyttelsen til han og hertuginne Meghan ble fjernet da de sa fra seg sine kongelige plikter i 2020. Saken er til behandling i en britisk domstol nå, og det er satt av tre dager til den.

Skjebnekamp for Norge i Nations League

Norges fotballkvinner må ha tre poeng mot Østerrike om plassen i pulje A i Nations League skal være trygg. Kampen starter klokka 19.15. Tredjeplassen Norge innehar nå, vil kun holde til nedrykkskvalifisering. Det er to poeng opp til Østerrike som er på andreplassen før kampen. Frankrike har allerede vunnet gruppa.

Toppoppgjør mellom Storhamar og Vålerenga

Det er duket for fulle tribuner og trøkk når de to lagene som topper eliteserien i ishockey, møtes på Hamar tirsdag kveld. De to lagene har møttes to ganger tidligere denne sesongen, og da har det endt med en seier til hvert av lagene. Både Storhamar og Vålerenga står med 57 poeng etter 22 spilte kamper.