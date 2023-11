FNs klimatoppmøte starter i Dubai

Årets store klimatoppmøte i regi av FN starter torsdag. Møtet finner sted i Dubai i De forente arabiske emirater. Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil delta i toppmøtet som omtales som COP 28 fra 1. til 3. desember.

Rapport om globale temperaturer

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO), som er r FNs organisasjon for vær- og klimaspørsmål, egger fram en rapport om globale temperaturer i perioden januar til oktober 2023. Rapporten legges fram på FNs klimatoppmøte i Dubai.

Legger fram innstilling til lov om konverteringsterapi

Stortingets familie- og kulturkomité kommer med sin innstilling til regjeringens lovforslag om å forby konverteringsterapi. Det foreslåtte forbudet mot å utføre konverteringsterapi er ment å ramme «den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Forslaget skal stemmes over av resten av Stortinget den 7. desember.

FHI-rapport om luftveisinfeksjoner

Folkehelseinstituttet kommer med sin ukerapport om korona, influensa og luftveisinfeksjoner. I forrige ukerapport advarte FHI om at vinterens bølge av covid-19 er godt i gang og det er fortsatt en økning i smittespredning i befolkningen. FHI forventer at økningen tiltar i ukene fram mot jul. Influensaepidemien er ennå ikke i gang, men forekomsten øker gradvis og utbruddet kommer kanskje før jul. Her er forekomsten fortsatt på et svært lavt nivå, men har vært økende over flere uker.

Viktig dag for Molde og Bodø/Glimt i Europa

Bodø/Glimt er først ute torsdag kveld når de møter Lugano i conferenceligaen. Glimt vil med seier sikre seg minimum en kvalifisering til sluttspillet.

Molde spiller på nivået over i Europaligaen. En seier mot deres Aserbajdsjanske motstander Qarabag gir Molde en billett direkte til sluttspillet.

Viktor Hovland skal forsvare dobbeltseier i Tiger Woods-turnering

De to siste årene har Viktor Hovland vunnet Tiger Woods sin egen turnering på Bahamas, Hero World Challenge. I år deltar også hovedpersonen selv, Woods går ut en drøy halvtime før Hovland. Nordmannen skal spille med Max Homa, duoen går ut sist av alle spillerne klokka 18.25 norsk tid.