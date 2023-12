– Norske fiskere har lange tradisjoner for å fiske i færøyske farvann, og avtalen med Færøyene er viktig for oss. Det er bra at vi har fått på plass en avtale om kvotebytte også for 2024, og at den er tilpasset fiskemulighetene våre, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

I samsvar med nedgangen i torskekvoten og hysekvoten i Barentshavet medfører avtalen for 2024 en reduksjon av kvotenivået fra årets nivå.

Færøyenes kvoter på norsk torsk i norsk sone reduseres med 600 tonn til 4.345 tonn torsk, mens hysekvoten reduseres med 120 tonn.

Færøyenes kvoter på torsk og bifangst videreføres på henholdsvis 500 og 400 tonn.

Gjennom sin bytteavtale med Russland kan færøyske fartøy fiske opptil 5.800 tonn torsk, 550 tonn hyse og 350 tonn andre arter som bifangst, i tillegg til de nevnte kvotene.

Norske fartøy kan på sin side fiske opptil 53.600 tonn av den norske kolmulekvoten for 2024 i færøyske farvann.

De norske kvotene på lange/blålange reduseres fra 3.000 til 2.600 tonn, og brosmekvoten reduseres med 200 tonn.

Bifangsten for andre arter reduseres fra 800 til 600 tonn.

Makrellkvoten som nå er på 6.000 tonn, videreføres i 2024.