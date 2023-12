Den første varetektsfengslingen utgår tirsdag. Under rettsmøtet i Telemark tingrett mandag ba 18-åringen om å slippe ut av fengsel.

– Hun har det fryktelig vanskelig og begjærer seg derfor løslatt, opplyste jentas forsvarer Heidi Ysen til Telemarksavisa etter rettsmøtet.

I kjennelsen, som NTB har lest, har tingretten bestemt at siktede fortsatt kan holdes varetektsfengslet inntil 22. desember. Hun er også undergitt brev- og besøkskontroll i fengslingsperioden.

Det var natt til 27. novemember at en 22 år gammel mann døde av hodeskader, etter å ha blitt slått med et balltre i en leilighet i Porsgrunn. Den 18 år gamle kvinnen som er siktet for drapet, var kjæreste med avdøde.

18-åringen har innrømmet at hun slo med balltreet, selv om hun ikke erkjenner straffskyld for siktelsen.