Virke-oppgjøret

I dag starter forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor, samt mellom Virke, Parat og Negotia i årets tariffoppgjør. Forhandlingene omfatter Landsoverenskomsten og funksjonæravtalene. Deretter følger de resterende oppgjørene utover våren. Partene må komme til enighet før fristen går ut fredag 12. april.

Id al-fitr-feiring

Muslimer verden over markerer fra solnedgang tirsdag til solnedgang onsdag id al-fitr. Feiringen markerer at den årlige fasteperioden er over. Da har voksne muslimer fastet fra soloppgang til solnedgang i en måned. Ifølge den islamske kalenderen, hijri-kalenderen, faller festen på den første dagen i måneden shawwal.

Årsdagen for angrep på Norge i 1940

Den 9. april 1940 angrep tyske tropper Norge og Danmark under andre verdenskrig. Invasjonen fikk kodenavnet «Operasjon Weserübung», som til norsk oversettes til «Weser-øving». Weser er en elv i Tyskland. Operasjonen ble delt inn i Weserübung-Nord i Norge og Weserübung-Sør i Danmark. Hovedmålene var å overta de viktigste havnene og byene i Norge for på den måten å hindre alliert hjelp.

Menneskerettsdomstolen avgjør tre klimasaker

Den europeiske menneskerettsdomstolen EMD kommer med dom i tre viktige saker som dreier seg om klimaendringer. Utfallet kan bli at over 30 regjeringer forpliktes til å innføre tiltak for å raskt redusere utslipp og fase ut fossil energi.

Dersom klagerne vinner fram, kan det få store ringvirkninger. De siste årene har det dukket opp flere klimasøksmål i domstoler rundtom Europa. De tre sakene som nå skal få sine dommer, var oppe for domstolen i fjor, der samtlige ble behandlet i storkammer, EMDs høyeste instans.

Irland får ny statsminister

Nasjonalforsamlingen i Irland ventes å godkjenne regjeringspartiet Fine Gaels nye leder Simon Harris som ny statsminister, etter Leo Varadkars overraskende avgang. Varadkar meldte sin avgang onsdag 20. mars. Til pressefolk i Dublin sa Varadkar at det både er personlige og politiske årsaker til at han valgte å gi seg både som partileder og statsminister.

Fotball-mesterligaen for menn

I dag spilles den første av to kvartfinaler mellom lagene i årets Champions League. Arsenal-kaptein Martin Ødegaard skal opp mot tidligere Tottenham-stjerne Harry Kane og Bayern München, mens Erling Braut Haaland og Manchester City møter Real Madrid. Begge kampene starter klokken 21.00.