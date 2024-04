18-åringen ble stanset på torget i Køge etter en pubtur med kamerater i februar, og det ble konstatert at han hadde promille. Dermed måtte moren hente bilen, mens sønnen ble fratatt førerkortet og kjørt til sykehus for blodprøve.

På sykehuset ble det klart at sønnen hadde en promille på over 2, noe som klassifiseres som såkalt vanviddskjøring, opplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Det førte til at politiet troppet opp hjemme hos familien og tok beslag i Teslaen til moren.

Den danske loven om vanviddskjøring innebærer at kjøring i over 200 kilometer i timen eller en promille på over 2 medfører at bilen som er brukt, blir beslaglagt og solgt på auksjon.

Hvis kjøringen ikke har endt i et uhell, mister man førerkortet i tre år og må tilbringe 20 dager i fengsel, i tillegg til tapet av bilen.

Siden loven trådte i kraft i 2021 er 3200 personer siktet for vanviddskjøring, over 1900 biler er beslaglagt, og biler til en verdi av 30 millioner kroner er bortauksjonert.