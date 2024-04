Påtalemyndigheten har lagt vekk siktelsen «ettersom forholdet anses bagatellmessig og berørte interesser ikke i avgjørende grad taler for strafforfølging», opplyser statsadvokat Johan Øverberg til NRK.

Psykiateren har hele tiden nektet for beskyldningene mot seg.

I desember i fjor ble det tatt ut to siktelser mot psykiateren for to ulike forhold. Det er én av disse som nå henlegges.

Den andre siktelsen gjaldt krav om penger for behandling som psykiateren ikke hadde gjennomført, og denne siktelsen står fortsatt.

Psykiaterens advokat Halvard Helle sier til kanalen at frafallelsen av siktelsen var som ventet.

Pasienten som anmeldte psykiateren for uforsvarlig behandling, og advokat Mette Yvonne Larsen vurderer å gå til sivilt søksmål isteden.