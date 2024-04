Forslagsstillerne vil at utvalget skal gjennomgå alle deler av saken som omfatter politiet, påtalemyndigheter og domstolens arbeid.

Det kommer fram i et representantforslag fra Terje Halleland (Frp), Sveinung Stensland (H) og seks andre stortingsrepresentanter som ble fremmet torsdag.

– Stortinget ber regjeringen nedsette et granskingsutvalg for gjennomgang av saken om drapet på Birgitte Tengs. Utvalget skal gjennomgå alle deler av saken som omfatter politiet, påtalemyndigheter og domstolenes arbeid. Granskingsutvalget skal gis adgang til også å se på andre saker som kan utfylle deres arbeid, heter det.

Etterforskningen og arbeidet med Tengs-saken har møtt mye kritikk.

Kritikk i 30 år

I forslaget går forslagsstillerne gjennom historikken i straffesakene knyttet til drapet og peker på at dette fortsatt står uløst, til tross for at både Birgittes fetter og en 53 år gammel Karmøy-mann har blitt dømt – og senere frikjent – i saken.

– Politiet har blitt kritisert gjennom hele etterforskningen av saken. Selv om flere lover og rutiner er blitt endret i kjølvannet av denne saken, har aldri politiet klart å rette opp de feilene som er blitt begått, noe som har ført til at mange har måttet leve med konsekvensene av feilgrep hos politiet, står det videre.

– Etter snart tretti år er det fremdeles ingen dømt gjerningsmann for drapet på Birgitte Tengs og gjennom de samme tretti år har politiet blitt kritisert for sitt arbeid, sier Halleland.

Tror på flertall

Forslaget fremmes av Olaug Bollestad, Tobias Drevland Lund, Une Bastholm, Irene Ojala, Sveinung Stensland, Helge André Njåstad, Roy Steffensen og Terje Halleland.

Halleland sier til NRK at han har god tro på et flertall vil støtte forslaget.

– Jeg har vært i kontakt med flere partier som vil stille seg bak dette. Så er det andre jeg også håper vil slutte seg til det under komitébehandlingen.

I tillegg til Halleland og Stensland, har Roy Steffensen (Frp), Helge André Njåstad (Frp), Olaug Bollestad (KrF), Irene Ojala (Pasientfokus), Tobias Drevland Lund (Rødt) og Une Bastholm (MDG) signert forslaget.