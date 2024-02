– Han er fortsatt i bedring, og vi følger situasjonen nøye, sier kronprins Haakon til pressen på Finse torsdag ettermiddag.

Han forteller videre at det jobbes med å finne en løsing for hvordan hans 87 år gamle far skal komme seg hjem fra Malaysia.

Kronprinsen vil på nåværende tidspunkt ikke reise til Malaysia.

– Slik situasjonen er nå, så er ikke det aktuelt, sier han.

Det var tirsdag det ble kjent at kong Harald var lagt inn på sykehus på Malaysia i forbindelse med en privat feriereise. Årsaken er en infeksjon, ifølge Kongehuset.

Kongens livlege er på plass på feriestedet Langkawi i Malaysia, der sykehuset ligger. En rådgiver fra Den norske ambassaden i Kuala Lumpur har også reist dit.

I hans fravær er det kronprins Haakon som er regent i Norge. Han ankom sammen med kronprinsessen Finse på Hardangervidda onsdag. Der følger de en stor Røde Kors-øvelse. Fredag leder kronprinsen statsråd på slottet.