Årsaken er at tunge militære kjøretøy skal tilbake til Alta etter å ha deltatt i militærøvelsen Nordic Response. – For å ivareta trafikksikkerheten og skape så kort avbrudd som mulig, stenges strekningen slik at det tunge materiellet kan komme raskt gjennom Kløfta, sier beredskapsrådgiver Sturla Omberg Alvik i Statens vegvesen.

Militærpolitiet vil også denne gangen stå for stengingen av strekningen og være godt synlige i området rundt stengningsstrekningen. De vil også informere trafikanter som reiser inn mot stengningspunktene.

Utrykningskjøretøy vil slippe gjennom under stengningene. I forkant av stengningene vil det være militær kolonnetrafikk på E45 mellom Kautokeino og Suolovuopmi.