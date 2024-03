Betonmast Boligbygg er et datterselskap av Betonmast AS og opplever svært krevende tider, opplyser selskapet til fagbladet Byggeindustrien.

På et allmøte i Lørenskog torsdag ettermiddag ble de ansatte informert om at de fleste håndverkerne mister jobben som følge av en vedtatt nedskalering av virksomheten. Selskapet har rundt 120 ansatte – om lag 90 av dem er håndverkere.

– Dette er veldig tungt for oss, men selvsagt langt verre for dem som rammes direkte. Betonmast Boligbygg har en lang tradisjon i å bygge boliger i Stor-Oslo, og de er nærmest en institusjon i dette markedet. Flere av de ansatte har hatt lange og gode karrierer i virksomheten. Noen har vært her gjennom hele yrkeslivet. Det er derfor en tøff beslutning å komme fram til denne avgjørelsen, sier konsernsjef Peter Sandrup i Betonmast til Byggeindustrien.

Nedbemanningen vil også ramme noen av funksjonærene, sier Sandrup.

Han sier at selskapet ikke skal legges ned, og at det skal være i boligmarkedet i Stor-Oslo også i tiden fremover.