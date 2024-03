– En gruppe på 15–20 somaliske pirater kapret skipet, sier administrerende direktør Meherul Karim i rederiet Kabir Steel Re-Rolling Mills.

Skipet er lastet med 55.000 tonn kull og var på vei fra Mosambiks hovedstad Maputo til De forente arabiske emirater. Det seiler under bangladeshisk flagg.

Hendelsen bekreftes også av britiske myndigheter. Kaprerne tok seg ut til skipet i en stor og en mindre båt, opplyser United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

En fra mannskapet har opplyst til rederiet at kaprerne åpnet ild under angrepet, og at de ankom i to hurtigbåter. Kaprerne har ifølge UKMTO kontroll over skipet.

De siste månedene har det vært en rekke angrep mot skip i området.