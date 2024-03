James Maddison, Brennan Johnson, Son Heung-min og innbytter Timo Werner scoret målene for gjestene på Villa Park. De to første kom før hjemmelaget ble redusert til ti mann, mens Son og Werner fastsatte sluttresultatet på overtid.

Annen omgang var halvspilt da John McGinn gikk inn i en duell med Destiny Udogie med stor kraft og endte opp med å sparke ned Tottenham-backen. Episoden førte til hissig stemning på sidelinjen.

Etter at gemyttene hadde roet seg trakk dommer Chris Kavanagh opp det røde kortet. McGinn så sjokkert ut.

– For meg er det der definisjonen på et rødt kort, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås om episoden.

– Udogie er heldig som ikke står med beinet i bakken. Da brekker det tvers av, uttalte han også.

Utvisningen gjorde oppgaven med å snu kampen umulig for Villa. For Tottenham ga den ekstra ro i avslutningen av oppgjøret, og mannskapet til Ange Postecoglou kunne plusse på ytterligere to mål.

Fram til det røde kortet hadde kampen vært jevnspilt, selv om bortelaget var foran i målprotokollen.

Skåret i gleden for Tottenham var at den viktige midtstopperen Micky van de Ven måtte ut med skade tidlig i annen omgang. Han ble erstattet av januarkjøpet Radu Dragusin. Det er ikke kjent hvor alvorlig skaden er.

De tre poengene betyr at Tottenham er nummer fem i Premier League. Kun to poeng skiller nå opp til Villa på plassen foran. Søndagens motstander har også én kamp mer spilt.