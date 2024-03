– Jeg vil takke ham for den selvinnsikten og Fremskrittspartiet for å reagere, sier Bastholm til NTB.

Amundsen bekreftet søndag at han trekker seg som leder for justiskomiteen etter at han publiserte flere kontroversielle uttalelser om «arabere», Islam og kvinner på Facebook tidligere i uken.

– Siden Amundsen nå konsekvent omtaler dette som feil språkbruk, er det fortsatt uklart om han står for det drøye meningsinnholdet. Hovedproblemet var vel strengt tatt ikke stygt språk, men de foraktfulle og sjåvinistiske holdningene som kommer fram, sier hun.

Hun legger til at det er fullt mulig å være rasistisk med «innestemme.»

– Å kalle noen araber eller kvinne hvis de er det, er ikke galt, selv om det kan være irrelevant. Men å tillegge folk dårlige verdier eller holde dem ansvarlig for drap og vold fordi de tilhører en gruppe, er helt uakseptabelt fra en stortingsrepresentant. Det stigmatiserer store deler av befolkningen, splitter oss og egger opp andre til hat og vold.