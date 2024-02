KrF har allerede flagget at de vil støtte Solberg som statsministerkandidat. Det har ikke endret seg, til tross for at hun onsdag fikk sterk kritikk fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dag-Inge Ulstein mener Solberg har tatt ansvar ved å være åpen om saken sin.

– Det er ingenting som kom fram i dag som endrer hvordan vi ser på eventuelt samarbeid, sier Ulstein til NTB.

KrF sitter ikke i kontrollkomiteen, og har dermed ikke deltatt i arbeidet med habilitetssakene. Ulstein sier at de vil støtte at det rettes sterk kritikk mot Solberg og Aps Anniken Huitfeldt. De har ikke besluttet hvor de lander når det gjelder Tonje Brenna (Ap):

– Her har det kommet nye opplysninger i dag som jeg mener er veldig eksepsjonelt, sier Ulstein.

– Når komiteen er tydelig på at de vil ha all relevant informasjon, og så kommer dette ut bare minutter i forveien. Jeg vil ikke konkludere, men det ser unektelig ut som det er grunn til å gi sterk kritikk der også, sier han.