Mer enn to år etter invasjonen i Ukraina har de fleste globale varemerkene forsvunnet fra russiske butikkhyller eller gjenoppstått under russisk eierskap. Noen importerte varer som frukt, kaffe og olivenolje har blitt betraktelig dyrere. Langt flere kinesiske biler er å se i gatebildet. De som leter etter luksuskosmetikk, vil få vansker med å finne noe.

Men bortsett fra det, er det ikke mye som har forandret seg for folk flest i Putins Russland. Følelsen av økonomisk stabilitet er ifølge nyhetsbyrået AP et av Vladimir Putins trumfkort når han cruiser inn til en femte presidentperiode i valget kommende helg.

Vokser tre ganger mer enn Europa

Inflasjonen er med sine 7 prosent høyere enn de fleste liker. Men arbeidsledigheten er lav, og Det internasjonale pengefondet (IMF) anslår at veksten i økonomien vil bli på 2,6 prosent i år. Det er langt over anslaget for Europa som ligger på 0,9 prosent.

– Selvsagt er det utfordringer. Men de er knyttet til situasjonen i verden. Vi er klar over disse utfordringene, og jeg tror vi skal håndtere dem, sier Andrej Fedotov (55) til AP mens han handler i Moskva sentrum.

– Ser hva kinesiske venner kan tilby

Merkevaresjef Irina Novikova (39) er fornøyd til tross for at prisene stiger i forretningene og at enkelte vareslag er blitt borte. Svaret er ofte å lete i butikkene som selger russiske varer.

– Industrien kan ha opplevd tilbakeslag. Men vi tilpasser oss og ser nå på hva våre kinesiske venner kan tilby, sier hun.

Høye offentlige utgifter

De planlagte offentlige utgiftene i 2024 er nesten dobbelt så høye som de var i 2018. Likevel er underskuddet håndterbart ettersom skatter og overskudd fra oljesektoren fortsetter å strømme inn.

Russere med penger kan fortsatt kjøpe vestlige produkter. Det skjer gjennom såkalt parallellimport fra land som Georgia, Kasakhstan eller Usbekistan. Det er fortsatt mulig å kjøpe en BMW SUV, selv om prisen er dobbelt så høy som i Tyskland.

Ikea stengte alle sine 17 varehus i Russland, men med et pristillegg er IKEA-varer mulig å kjøpe på nettet. Apple forsvant fra Russland, men en Iphone 15 Pro Max er mulig å skaffe seg på nettet til samme pris som i Tyskland.

Menn dro i krigen – mangler arbeidskraft

Det er noen utfordringer i den russiske økonomien. Selskapene opplever mangel på arbeidskraft etter at flere hundre tusen menn dro til utlandet for å unngå mobilisering til Ukraina. Ytterligere flere hundre tusen er mobilisert og kjemper Putins krig.

Boikotten fra Ukrainas allierte har ført til at oljeeksporten er vridd fra Europa til Kina og India. For å unngå sanksjonene og et pristak på frakt av russisk olje, har Russland brukt milliarder av dollar på å kjøpe en skyggeflåte av gamle tankskip.

Dermed fraktes oljen på skip som ikke er forsikret av vestlige selskaper som overholder sanksjonsreglene.

Økonomien viktigst i valget

En rekke utenlandske selskaper har forlatt Russland og solgt unna sine eiendeler på billigsalg til lokale eiere. Andre som Carlsberg og den franske matgiganten Danone har opplevd at den russiske staten har overtatt deres virksomheter.

– Økonomien har vært svært viktig alle de gangene Putin har stilt til valg. Russere flest ser bort fra krigen, og for dem er økonomien den viktigste saken, sier økonom Janis Kluge til AP.

Økonomisk stabilitet er ifølge Kluge et signal Putin bruker for å vise andre makthavere at han fortsatt er i stand til å mobilisere massene.

– Det må være genuint, ikke manipulerte tall. For Putin er det viktig at han samler reell støtte, selv om det ikke er fare for at noen kan utfordre ham i valg, sier Kluge som er tilknyttet det tyske instituttet for sikkerhet og internasjonale forhold.

Bekjemper inflasjonen

Ifølge Kluge er inflasjonen nøkkelfaktoren. Her har Putin forberedt seg godt. Den russiske sentralbanken bekjemper inflasjonen ved å sette styringsrenten til 16 prosent. Et halvt års varslet stans i oljeeksporten vil også holde drivstoffprisene nede innenlands.

Sterkt subsidiert boliglånsrente øker også følelsen en personlig framgang for mange russere.

– Så lenge oljeprisen er høy, kan Russland fortsette med de høye utgiftene til militæret og videreføre sosiale programmer for innbyggerne i det uendelige, sier Kluge.

Et stort og fleksibelt dyr

Lenger fram i tid er utsiktene ikke like sikre for den russiske økonomien. Mangelen på utenlandske investeringer vil etter hvert begrense ny teknologi og produktivitet. Regjeringens lyst til å bruke penger kan en dag overgå sentralbankens evne til å begrense inflasjonen.

Men så langt har den russiske økonomien og statsfinansene klart seg langt bedre gjennom vestlige sanksjoner enn mange forventet.

– Jeg har ikke noen gode nyheter til dem som forventer at Russlands økonomi skal kollapse «i morgen» som følge av sanksjonene. Den er et stort og fleksibelt dyr, skrev tidligere sentralbankansatt i Russland, Alexandra Prokopenko, på X nylig.