– Det ble ikke tatt noen beslutninger over bordet, sier komitéleder Peter Frølich (H) etter at møtet var avsluttet.

– Det er opp til partiene i komiteen å komme med et konkret forslag til komiteen, så vil det bli tatt opp til behandling, sier han videre.

Partiene kan komme med innspill til spørsmål og formuleringer de vil rette til Brenna. Det blir avklart senere om komiteen vil følge opp med et nytt brev.

Frølich sier Høyre ennå ikke har besluttet om de skal følge opp saken videre.

Spørsmål om Brenna opplyste godt nok

Saken til Brenna har to spor. Det første handlet om selve habilitetsbruddet. Den siste uken har det også seilt opp nye spørsmål om Brenna har informert Stortinget godt nok – altså om hun har overholdt opplysningsplikten.

Venstre sier de vil ta stilling til de initiativene som kommer i komiteen for å følgøe opp dette, men vil ikke selv gå inn for at saken får et etterspill. Grunde Almeland, som var saksordfører for habilitetssakene, sier at komiteen har fått to omfattende brev fra Brenna og hennes tidligere departement, Kunnskapsdepartementet, og at disse har gitt mange avklaringer. Han ser ikke nå noen viktige spørsmål som Brenna må besvare.

– Jeg vil tenke meg om, men avviser det ikke, sier Grunde Almeland.

Sendte flere dokumenter

Kort tid før kontrollkomiteen presenterte sine konklusjoner i habilitetssakene i forrige uke, kom det fram nye opplysninger i DN. I interne budsjettnotater som Brenna var kjent med, ble samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya beskrevet. Penger som gikk til Wergelandsenteret, kom også Utøya til gode. Dette var ett år før Brenna erklærte seg inhabil.

I et brev til kontrollkomiteen fredag innrømmet Brenna at hun fem ganger i 2022 fikk informasjon om koblingen mellom Wergelandsenteret og Utøya.

Brenna sørget for at kontrollkomiteen i forrige uke fikk oversendt ti nye dokumenter, samt et sammendrag til Stortinget av de interne budsjettdokumentene. Brenna erkjente i brevet at kontrollkomiteen burde mottatt mer informasjon om interne prosesser i departementet, og i ettertid ser hun at det kunne blitt gjort tidligere.

Brenna mener hun har lagt fram alt

Samtidig avviser hun klart at hun har brutt opplysningsplikten. Hun sier innholdet i de budsjettinterne dokumentene er gjort kjent for Stortinget.

Hva er grunnen til at de ikke ble oversendt tidligere?

– Fordi innholdet i de dokumentene ble meddelt Stortinget allerede i juni i form av andre dokumenter og brev jeg sendte, og fordi tema og innhold var blant de viktigste elementene i redegjørelsen min, sier Brenna til NTB.

Hun beklager selve habilitetsbruddet, men finner ikke grunn til å beklage noe når det gjelder håndteringen.

– Jeg har forsøkt samvittighetsfullt å opplyse saken etter beste evne og meddele Stortinget det Stortinget har ønsket seg. Så skrev jeg også i brevet jeg sendte forrige uke, at jeg sikkert kunne bidratt mer til å opplyse hvordan den interne budsjettprosessen i departementet foregikk, sier hun.

MDG vil ha svar

MDG og Fremskrittspartiet er de to partiene som har stilt seg mest kritisk til Brennas håndteringe. Frp la fram mistillitsforslag mot henne, men forslaget fikk ikke støtte fra andre partier.

MDGs Lan Marie Berg mener at kontrollkomiteen må undersøke mer.

– Jeg tenker det er naturlig at komiteen undersøker i hvilken grad opplysningsplikten er brutt. Det at saken i så måte vil fortsette etter i dag, understreker hvor utfordrende det er for komiteen at den nye informasjonen kom så tett opp mot vår behandling, skrev Berg i en tekstmelding til NTB.