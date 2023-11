Etter fem år som sjef, takker Vesterby av, skriver selskapet i en pressemelding. Hun varslet styrelederen tidligere i år om at hun ville søke nye utfordringer når kostnadskuttene og nedbemanningene var gjennomført. Selskapet offentliggjorde nylig at de nådde målet med planen for kostnadskuttene på 70 millioner kroner.

Story House Egmont gir ut blader og tegneserier som Hjemmet, Norsk Ukeblad, Donald Duck og driver nettstedet Klikk.no.

Styreleder Torsten Bjerre Rasmussen i Story House Egmont i Norge takker Vesterby for innsatsen hennes de siste fem årene.

– Hun har stått bak utviklingen av vår norske medievirksomhet i turbulente tider og har levert gode resultater og nye vekstområder i et marked som har vært preget av korona, makroøkonomisk krise og implementeringen av en krevende spareplan, sier han.

Story House Egmont blir nå del av en felles europeisk organisasjon bestående av hele Story House Egmonts medievirksomhet. Organisasjonen skal ledes av Per Kjellander, direktør for Story House Media.