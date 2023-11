Fergen ligger nå trygt til kai, opplyser politiet i Vest på X/Twitter.

Bergensavisen skriver at åtte personer er skadd, ifølge politiet. Det skal være snakk om lettere skader. Både ansatte og passasjerer er blant de skadde.

– Det er snakk om mulige fallskader, men det er ikke meldt om alvorlige skader. Luftambulanse er på vei, sier operasjonsleder Dan Erik Johannessen til Bergens Tidende.

Han legger til at det ikke er mistanke om at kapteinen har vært ruspåvirket. Bergensavisen skriver at det er fergen M/F Stavanger som har krasjet i kaia.

Mannskapet på fergen meldte selv fra til nødetatene om sammenstøtet.