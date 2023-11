Eli Blakstad (Sp) blir statssekretær for barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), og tidligere Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) overtar som statssekretær for fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth etter Vidar Ulriksen (Ap).

Nå har alle regjeringsmedlemmene, med tre unntak, to eller flere statssekretærerer.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp), forskings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung (Ap), har bare en statssekretær.