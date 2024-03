– Etter ti år går gründer Karl Munthe-Kaas av som konsernsjef i Oda group og blir styremedlem. Chris Poad, tidligere administrerende direktør for Tescos netthandel og med flere sentrale lederroller i Amazon, blir ny konsernsjef. Jesper Højer, tidligere konsernsjef for Lidl International, er ny styreleder, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Overfor E24 er Munthe-Kaas tydelig på at beslutningen er initiert av styret.

– Det er klart det er vemodig, men det er ikke min jobb å vurdere hvem som er beste leder. Jeg føler på mange måter at jeg har sittet veldig lenge og veldig mye lenger enn mange gründere kunne forventet. Det som først og fremst vemodig, er at jeg forlater kolleger jeg elsker. I alle fall i den daglige driften. Dette ville jeg aldri gjort på eget initiativ, sier han til E24.

Kolonial ble Oda

Munthe-Kaas var en av ti teknologigründere som i sin tid startet nettbutikken Kolonial. I forbindelse med den internasjonale satsingen i 2021 skiftet selskapet navn til Oda.

Norges største matbutikk på nett slo seg i november sammen med sin svenske motpart Mathem. Selskapet skal fortsette å vokse gjennom oppkjøp, fusjoner og partnerskap, heter det i pressemeldingen.

Styret og Munthe-Kaas mener at Poad har svært relevant erfaring. Han har blant annet ledet en av verdens største supermarkedkjeder på nett hos Tesco, som i 2021 omsatte for 80 milliarder kroner.

Imponert tidligere Tesco-sjef

Han har også over ti års bakgrunn fra Amazon i Europa og USA og ledet nylig den europeiske retailvirksomheten til Google Cloud. Selv sier han at han har fulgt med på og blitt imponert over det norske selskapet.

– Oda har en verdensledende plattform å bygge videre på, kunder som elsker å få rimelige dagligvarer levert til døren, og et svært dyktig team, som har utviklet verdens mest effektive matbutikk på nett. Dette er et fantastisk utgangspunkt, og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, sier den nye konsernsjefen.

I Norge leverer bedriften til kunder på Sørlandet og Østlandet.