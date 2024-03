– Gammel snø kan øke solstrålingen med 50 prosent, mens nysnø faktisk kan øke strålingen med over 80 prosent. Det skyldes at snøen sprer og reflekterer solstrålene veldig effektivt, sier fagdirektør Lill Tove Nilsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i en pressemelding.

Direktoratet anbefaler derfor å følge med på UV-varselet og beskytte seg med solkrem og solbriller i påsken.

UV-indeksen består av en skala fra 1 til 11 +. Jo høyere UV, jo høyere er risikoen for å bli solbrent.

I Sør-Norge, særlig i fjellområder med nysnø, kan UV-indeksen komme opp mot 4 i påsken. Mange nordmenn reiser imidlertid til mer solrike land i ferien. I Spania og Hellas kan eksempelvis indeksen komme opp mot 6 og 7 i mars og april.

– Sjokksoling i Syden etter en lang vinter i Norge er veldig skadelig. Huden glemmer ikke, og jo flere ganger man blir solbrent, jo større blir risikoen for å utvikle hudkreft, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen i pressemeldingen.