Putin med verdenskrigsadvarsel til Vesten

Verden kommer til å stå på randen av en ny verdenskrig hvis Vesten sender styrker til Ukraina, sier Russlands president Vladimir Putin.

Frankrikes president Emmanuel Macron har ved minst to anledninger de siste ukene sagt at han ikke utelukker at det kan bli utplassert vestlige bakkestyrker i Ukraina på et senere tidspunkt. – Det er åpenbart for alle at dette kommer til å være ett steg unna en fullskala tredje verdenskrig. Jeg tror knapt noen som helst vil være interessert i det, sier Putin om Macrons uttalelser.

Israelsk aksjon på Gaza-sykehus

Det israelske forsvaret (IDF) aksjonerte i natt på Shifa-sykehuset i Gaza by der de tror Hamas-ledere skal oppholde seg. Antakelsen er basert på konkret etterretningsinformasjon og som krever umiddelbar handling, opplyser IDF.

Soldatene ble møtt med skyting og gjengjeldte ilden, opplyser IDF videre. Ifølge palestinske meldinger skal det være drepte eller sårede i og rundt sykehuskomplekset, men disse opplysningene var ved 5-tiden norsk tid ikke bekreftet.

To svenske borgere skutt i Tyrkia

To medlemmer av det svenske kriminelle miljøet er skutt på en kafé i Istanbul. En av mennene skal ha dødd av skadene, mens den andre skal ha blitt truffet i beinet, melder SVT. Tre gjerningsmenn rømte fra stedet etter skytingen, ifølge tyrkiske medier. Mannen som ble skutt og drept, er utpekt som en ledende skikkelse i Zero-nettverket – et kriminelt nettverk med base i Jordbro i Haninge i Sverige.

Begge skal ha nære bånd til gjenglederen Ismail Abdo, kjent som «Jordgubben», Jordbæret. Abdo ble tidligere beskrevet som gjenglederen Rawa Majids høyre hånd, men etter en splittelse i det såkalte Foxtrot-nettverket ble de tidligere vennene dødsfiender og fiendskapet har vært drivende for voldsbølgen som har rystet Sverige det siste året.

Nordkoreansk rakettoppskyting

Nord-Korea har i natt norsk tid skutt opp det som trolig var to ballistiske raketter. Det opplyser Japans kystvakt og Sør-Koreas generalstab. Ifølge den japanske kystvakten falt rakettene ned i sjøen, utenfor Japans økonomiske sone.

FN-resolusjoner forbyr Nord-Korea å skyte opp eller teste ballistiske raketter. Ballistiske raketter er som regel bakke-til-bakke-raketter som kan utstyres med atomstridshode.

Operaen må stenge for oppussing i 2027

Operaen i Oslo sto ferdig i 2008, men om tre år har maskineriet på scenene nådd sin antatte levetid. Da må operaen stenge. Arbeidene er så omfattende at Den Norske Opera & Ballett må holdes stengt en periode i 2027. Hvor lenge, er uvisst, skriver Aftenposten.

– Scenemaskineriet er musklene og hjernen i ethvert scenehus. Uten fungerende scenemaskineri stopper operaen. Hele styringssystemet og flere andre komponenter må skiftes ut, sier Geir Bergkastet, administrerende direktør i Den Norske Opera & Ballett.

Tre biler ødelagt i garasjebrann utenfor Drammen

Minst tre ble ødelagt i en garasjebrann på Berger, rett sør for Svelvik i Drammen kommune, søndag kveld. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 22.22. Det var aldri fare for at brannen skulle spre seg til bolighusene i området.

– Vi har fått melding om tre ødelagte biler. Hele garasjerekken på åtte garasjer er trolig gått tapt. Om det står noe igjen, må det nok rives, sier oppdragsleder Jørn Vegard Kaasa i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han forteller at politiet har en hypotese om brannårsak, og det er ikke mistanke om ildspåsettelse.