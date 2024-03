Pengene kom fra kvinnens samboer, som i 2022 ble dømt til fire års fengsel i en omfattende narkotikasak i Sogn og Fjordane tingrett, skriver Bergens Tidende. Da erkjente han å ha tjent rundt to millioner kroner på salg av narkotika mellom 2017 og 2022.

Kvinnen forklarte at hun ikke visste at pengene hun mottok fra samboeren, kom fra narkotikasalg. Hun regnet dessuten Vipps-overføringene som tilbakebetaling av penger samboeren skal ha lånt av henne, og hevdet at hun ikke kjente til samboerens narkotikavirksomhet.

Det fester retten liten tro til.

«Retten mener det var åpenbart for henne at mannen sine lønnsinntekter ikke gjorde ham i stand til å overføre slike summer det her er tale om», heter det i dommen.

Aktor valgte å legge ned påstand om samfunnsstraff, og Sogn og Fjordane tingrett dømte henne til 177 timer samfunnsstraff. I tillegg må hun betale 3000 kroner i sakskostnader.