Toget som var på vei til Oslo S fra Stavanger sto fast i to timer mellom Darbu og Vestfossen. Toget ble deretter kjørt inn til Vestfossen, der busser sto og ventet på å kjøre passasjerene videre. Det opplyser VG.

Tekniske problemer i strømavtakeren skal være årsaken til stansen.

– Toget er nødt for å stå til alt er beredt og i orden. Vi må bare beklage dette på det sterkeste. Vi ønsker å kjøre togene i rute, og skjønner at det ikke er særlig greit å sitte i et tog og bli så forsinket, sa Ole Andreas Skårland i Go-Ahead tidligere til VG.

Bane Nor opplyser på sine nettsider at togstansen medfører forsinkelser og innstillinger. Toglinjer som kan påvirkes er: F5 Oslo S til Stavanger og R12 Kongsberg til Eidsvoll, Gardermoen.