Det er tankesmia Carbon Tracker som har samlet opplysninger om de 25 største børsnoterte selskapene i olje- og gassbransjen for å hjelpe investorer til å vurdere om de største selskapene driver i tråd med internasjonale målsettinger.

Det er det ingen av dem som gjør, lyder konklusjonen i rapporten.

– Selskaper over hele kloden sier utad at de støtter målene i Paris-avtalen og hevder at de er en del av løsningen i arbeidet med å endre energiforbruket. Men det vi dessverre ser, er at ingen av dem er for tiden på en kurs som er i overensstemmelse med Paris-avtalen, sier Maeve O'Connor.

Hun er olje- og gassanalytiker ved Carbon Tracker og rapportens hovedforfatter.

Store forskjeller

O'Connor legger til at det er store forskjeller mellom de store aktørene i olje- og bassbransjen. Rapporten rangerer dem fra A til H ut fra kriterier som investeringer, produksjonsplaner og målsettinger for utslipp.

A-nivået er i overensstemmelse med Paris-avtalen, mens H er lengst unna og innebærer høyst sannsynlig at et selskap med denne karakteren bidrar til en katastrofal oppvarming på 2,4 grader.

Ingen av selskapene fikk A-rating. Selskapet som fikk best karakter, er britiske BP med en D-plassering. Equinor får E-rating og får spesielt tyn for svake utslippsmål.

På bunnen av listen ligger saudiarabiske Aramco, Brasils Petrobras og amerikanske ExxonMobil, alle på G-nivå.

Så godt som alle de undersøkte selskapene har planer om nye felt og økning i produksjonen i nær framtid. Bare BP går inn for en lavere produksjon på sikt, mens Repsol, Equinor og Shell har planer om å holde produksjonen omtrent som i dag.

Vanskelige mål å nå

BP sa i fjor at CO2-utslippene ikke vil falle så raskt som forutsatt, men vil bli kuttet med 20–30 prosent innen 2030, basert på 2019-nivået. Tidligere anslag var et kutt på 25–40 prosent.

TotalEnergies kunngjorde sent onsdag at karbonavtrykket falt i 2023 og at utslippet av metan er nesten halvert sammenlignet med 2020. Oljeproduksjonen har falt med 35 prosent siden 2015, mens utvinningen av gass, som har vært et satsingsområde for selskapet, har økt sterkt i samme periode.

På COP28-konferansen i desember ble nesten 200 land enige om å legge til rette for en overgang fra fossilt drivstoff til fornybar energi i løpet av dette tiåret. Men olje- og gassindustrien har gjort det klart at de vil holde på som før, så lenge som mulig.

Toppsjefen for Aramco, Amin Nasser, sa senest denne uken at verden må kvitte seg fantasien om å fase ut olje og gass og heller investere målrettet i disse sektorene for å møte det som er en realistisk etterspørsel i tiden framover.