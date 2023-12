SSBs prisstatistikk viser at butikkene tok seg godt betalt for melis i november. Prisen for produktkategorien «melis og kandissukker» var dobbelt så høy som i november og desember i fjor.

De siste årene har det vært et kraftig dropp i melisprisene når julen har nærmet seg og kakebakingen er kommet i gang.

Ofte konkurrerer butikkjedene hardt på pris på typiske julevarer, men i år uteble tilsynelatende denne priskrigen på melis i november.

Startet senere

Nå tyder mye på at den omsider har startet.

– Hovedgrunnen til forskjellene i melisprisene mellom november i fjor og november i år er at priskrigen på melis startet tidligere i fjor. Melis koster i dag 9,90 hos Extra, så den er med på priskrigen i år også, opplyser kommunikasjonsrådgiver Simen Kjønnås Thorsen i Coop Norge til NTB.

Han understreker at råvareprisen på sukker har gått opp. I tillegg produseres melis ikke i Norge, så den svake kronekursen bidrar også til å øke kostnadene.

– Kunstig lav pris

Innkjøps- og kategoridirektør for «familie og frokost» i Rema 1000, Julie Johnsen, bekrefter at prisnivået på melis nå i desember langt på vei matcher prisene fra i fjor og i forfjor.

Hun kan også melde om en pris på 9,90 kroner per pakke på Rema 1000, omtrent det samme som i fjor.

SSBs statistikk for desember er ennå ikke klar.

– I fjor kuttet vi prisen på melis i november og desember, noe som ga den en kunstig lav pris. Den absolutt største delen av våre kostnader er varekostnaden, så når leverandørene øker prisen inn til oss, øker dessverre også prisen ut i butikk, sier Johnsen.

Hun understreker at deres marginer har vært fast på mellom 3 og 4 prosent siden 1979.

20 prosent høyere gjennom året

Det skal også sies at det først og fremst er i november at prisforskjellene på melis har skutt fart. Ser man på snittet for årets første 11 måneder, lå prisen cirka 20 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Prisstatistikken til SSB baserer seg på en referanseverdi som ble satt i 2015.

I november i år var prisen på 172 prosent av referanseverdien. I fjor var den på 87,3 prosent i november og 75,4 prosent i desember.