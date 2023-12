Gårdbrukeren fraktet materialer og utstyr på vinterstid i Innlandet, og valgte å kjøre om lag 20 kilometer ekstra med snøscooteren for også å hente en sag ved en fiskerbu inne på fjellet.

Snøskuterkjøringen skjedde i utmarksområde. Etter lov om motorferdsel er slik kjøring i utmark forbudt, med mindre den er nødvendig for jordbruksdriften. Gårdbrukeren ble dømt for ulovlig utmarkskjøring i lagmannsretten, men anket til Høyesterett fordi han mente kjøringen for å hente sagen var nødvendig. I sin dom slår Høyesterett fast at lovens ordlyd – «nødvendig» – og formålet om å verne miljøet, setter grenser for en næringsutøvers rett til motorferdsel i utmark.

Høyesterett mener det ikke er omtvistet at snøskuterkjøringen med materialer og utstyr fra gården til gjeterbuen var nødvendig kjøring i tilknytning til hans landbruksnæring, men bonden valgte å ta en avstikker til en annens fiskerbu for å hente en elektrisk sag. Han kjørte da i motsatt retning av veien til gjeterbua, og den ekstra kjørelengden var om lag 20 kilometer.

Bonden hadde andre alternativer for å hente sagen, slår Høyesterett fast. Anken fra bonden ble forkastet, og dommen fra lagmannsretten, med en straff i form at et forelegg på 8000 kroner, blir stående.