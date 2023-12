– Vi har gjennomført et flere timer langt avhør av siktede hvor han har forklart seg til politiet. Han erkjenner ikke straffskyld, men jeg kommer ikke til å kommentere noe mer om hva han har forklart i avhør, sier Anne Cathrine Aga ved Oslo politidistrikt til VG.

Den drapssiktede mannen varslet selv politiet om at han hadde vært i en leilighet natt til lørdagen, og at en person ble skadd der. Politiet brukte to timer på å finne leiligheten, og der de fant den døde mannen.

Forsvarer Espen Wangberg ønsker ikke å kommentere saken.