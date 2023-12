Målet med aksjeselskapet skal være en «høyest mulig avkastning», skriver Nationen.

Opplysningsvesenets fond (OVF) har forvaltet verdier knyttet til Kirken i mer enn 200 år. Fondet er landets åttende største grunneier, og vil ta et nytt navn som aksjeselskap. Det legges også opp til at eierskapet til det nye selskapet vil bli overført til Nærings- og fiskeridepartementet.

I dag antas det at det er snakk om verdier for 10 milliarder kroner knyttet til kraftverk, eiendommer som presteboliger, prestegårder, festetomter, skog- og landbruksarealer. I tillegg kommer verdipapirer verdt milliarder.

I kjølvannet av skillet mellom kirke og stat har det vært diskutert hvem som egentlig eier disse verdiene, og hvordan de skal forvaltes. Denne avklaringen er ikke over, men nå har regjeringen sendt på høring et forslag om at restverdiene skal samles i et statlig eid aksjeselskap.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier avkastningen skal komme Kirken til gode.

– Verdiene skal brukes på å bevare kirker som tilhører Den norske kirke, og det er ikke uenighet om hvem sine penger det er, sier hun.

Opplysningsvesenets fond ble stiftet i 1821 og har hatt et særskilt vern i Grunnloven. Opphavet til rikdommen er reformasjonen på 1500-tallet da bispegodset og klostergodset ble lagt til kronen og regnet som del av krongodset.

Den norske kirke ønsker ennå ikke å kommentere forslaget: