– Dette året har vært fylt av både oppturer og nedturer, sier Solberg lakonisk til NTB.

Det begynte jo så bra. Solberg reiste land og strand rundt for å oppmuntre partifeller og sanke velgere. Det gikk så det suste. Erna var og ble stjerna.

Historiske målinger endte med et knallgodt valg. Høyre ble landets største parti med 25,9 prosent av velgerne bak seg. To av tre nordmenn skulle nå bo i en Høyre-styrt kommune.

Så kom aksjesaken.

Fra Solberg innkalte til pressekonferanse der hun med klump i halsen la fram den leie sannheten om ektemannens aksjehandler, tok det 60 dager før hun erklærte at hun akter å fortsette som partileder. Har hun nå lagt saken bak seg?

– Altså, nei. Jeg er ikke ferdig. Dette er jo ikke noe du legger bak deg, sier Solberg.

– Ansvar for journalkrøll

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er heller ikke ferdig. Muligens kan det komme kritikk mot den tidligere statsministeren når komiteen lander sin innstilling i februar.

Komiteen måtte ta en ekstra runde etter at E24 kunne avsløre at journalføringen ikke har vært helt i orden på Statsministerens kontor. Eposter som handlet om ektemannen Sindre Finnes, hadde ikke havnet i det digitale, søkbare postlistesystemet som journalister og andre vitebegjærlige sjekker. I stedet var de printet ut og lagt i et internt papirarkiv.

– Formelt er det jo jeg som hadde ansvar for det, sier Solberg, som den gang var statsminister. Men tilføyer: Selv kjente hun ikke noe til dette. Embetsverket innrømmer å ha gjort feil. Og henvendelser fra Finnes til politiske kontakter ble journalført på vanlig måte.

Støtten fra partifellene varmet

Det var tilbakemeldingene fra hennes egne som ble utslagsgivende for at Solberg bestemte seg for å fortsette. Hun snakker varmt om forståelsen og de mange oppmuntrende meldingene hun fikk.

– Jeg var absolutt i tenkeboksen, oppsummerer hun.

Det er vanskeligere å svare på hva som veide tyngst i motsatt retning. Setningene halter litt, forblir uavsluttede. Innøvd gjentar hun det kjente budskapet: Ville hun bli et pluss eller minus for partiet? Det hadde vært utenkelig å fortsette hvis hun opplevde at det ble mottatt negativt i egne rekker. Men nå dveler hun øyensynlig ikke særlig over avgjørelsen lenger.

– Poenget er at jeg mener at du ikke kan gå på vent. Sant? Jeg jobber med dag-til-dag-politikken og hvordan vi skal utfordre regjeringen enda mer, sier hun.

Omstillingen i gang

Neste år er et mellomvalgår, og Erna Solberg og Høyre går løs på den langsiktige valgkampen. Det er bare litt mer enn 600 dager til stortingsvalget. Jobben med å snekre sammen et nytt partiprogram for lengst i gang.

Solberg tegner opp hovedutfordringene i fireårsperioden som følger etter 2025. Vi må levere på klimaforpliktelsene. Oljeaktiviteten vil gå ned. Omstilling og mer aktivitet i næringslivet for å finansiere offentlige utgifter. Og vi må løfte kompetansen her i landet – særlig i realfag og matte (Pisa-undersøkelsen bekymrer).

Og så er det dyrtiden og kjøpekraften. Det merker vi alle, ikke bare dem med dårligst råd. Det kommer til å være en viktig sak også fremover, mener Solberg.

– I realiteten så har jo omstillingen av Norge startet, sier hun. En svakere krone gir mer eksport, men bidrar også til at folk får mindre å rutte med.

– Det må vi ha en bevisst holdning til. Hvordan sørger vi for at vi har nok høylønnsomme arbeidsplasser, fortsetter hun.

Solberg setter rekorder

Det er lysten til å løse de mest krevende oppgavene – samt det å være ute og møte folk – som er drivkraften. Det er her hun henter energien.

Solberg har gått forbi Kåre Willoch som den lengstsittende statsministeren og C.J. Hambro som den lengstsittende partilederen i Høyre.

Neste år har hun ledet Høyre i 20 år, og hun tangerer Einar Gerhardsen (Ap) i antall år som partileder. Da er det bare Fremskrittspartiets Carl I. Hagen som har ledet et parti lenger, ifølge en opptelling Aftenposten gjorde for et par år siden.

Hun tar gjerne en ny periode som statsminister. Og om hun ikke skulle vinne valget eller klare å samle de borgerlige partnerne, er hun også beredt på en ny periode i opposisjon. Solberg gjør det klart at hun vil stille til stortingsvalg, nok en gang.

– Jeg skal spørre pent nominasjonskomiteen og Hordaland Høyre om de vil ha meg på toppen av listen en gang til, sier hun vennlig med et islett av bergensk sarkasme.

Den utholdende politikeren

Internasjonal toppjobb frister ikke særlig. Det har kommet spørsmål om hun kunne være interessert i å stille som kandidat til noen verv innenfor områder hun har interessert seg for (hun går ikke inn på hvilke). Etter å ha tenkt seg om, kom hun til at det ikke er for henne.

– Jeg synes mitt virke er i norsk politikk, sier Solberg.

Hva slags egenskaper er det hun har i seg som gjør at hun stadig lar seg motivere av politiske utfordringer? Som gjør at hun selv etter denne høsten ikke velger å takke for seg?

– Jeg har stamina. Det er det ene. Og så er det jo sånn at konservative politikere vet at ting skjer på lang sikt.