Mannen som ble henrettet, var dømt for drap, ifølge nyhetsbyrået AP.

Han ble skutt fem ganger med gevær av broren til mannen han var dømt for å ha drept. Henrettelsen fant sted på en sportsarena i byen Shibirghan i den nordlige Jawzjan-provinsen.

Det er den tredje offentlige henrettelsen i landet de siste dagene.

Etter at Taliban kom til makten i landet i august 2021, lovte de innledningsvis et mer moderat styre enn sist de hadde makten. Likevel har det både blitt gjennomført henrettelser, steining og pisking som straff. FN har gjentatte ganger kommet med kraftig kritikk mot Taliban for straffemetodene og bedt om en stans av dette.