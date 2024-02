Utenriksminister Espen Barth Eide gikk imot en slik boikott tidligere denne uka.

– Jeg mener på alvor at norsk boikott av Israel ikke har effekt, sa Eide.

I uttalelsen fra Bergen Ap heter det ifølge Bergens Tidende at «Arbeiderpartiet i Bergen fordømmer Israels voldsomme invasjon, blokade og overdrevne voldsbruk i Gaza». Videre omtales «Hamas sitt grusomme terrorangrep 7. oktober» og det understrekes at Ap tar fullstendig avstand fra all antisemittisme.