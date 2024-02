Penger og økt kjøpekraft viktigst for LO i år

Penger blir det aller viktigste for LO – og trolig vil forbundene kreve økt kjøpekraft så det merkes. I dag vedtar LO krav og oppgjørsform i årets hovedoppgjør.

LO kommer til å prioritere mer penger og økt kjøpekraft framfor noe annet i årets lønnsoppgjør, understreket LO-leder Peggy Hessen Følsvik på et presseseminar fredag. Hun var også tydelig på at det skal gis mest til dem av oss som har minst.

FN slår sultalarm for Gaza-barn

Antallet barn som lider av akutt underernæring, øker faretruende på Gazastripen, der matmangelen er kritisk etter 20 uker med israelsk bombing. Det advarer FN i en rapport.

15,6 prosent, hvert sjette barn under to år er nå akutt underernært nord på Gazastripen, og for mange av dem står det om livet, viser en undersøkelse Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens matvareprogram (WFP) og FNs barnefond (Unicef) har gjennomført.

Ukraina ber om nye sanksjoner mot Russland

EU og Japan bør innføre nye økonomiske sanksjoner mot Russland etter at Kreml-kritikeren Aleksej Navalnyj døde. Det sa Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal under et besøk i Tokyo i natt norsk tid.

Han sa også at Ukraina ber EU om å se nærmere på den økende importen av russisk korn. Han sa også at Ukraina fortsatt venter på at Representantenes hus i Kongressen i Washington skal behandle hjelpepakken til Ukraina, som Senatet i USA har vedtatt.

Kim fikk bil av Putin

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har fått en russiskprodusert bil i gave fra president Vladimir Putin til personlig bruk. Overrekkelsen skjedde 18. februar, meldte det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået KCNA i natt.

KCNA beskriver ikke bilen eller nevner hvordan den ble sendt fra Russland. Den nordkoreanske lederen skal være en stor bilentusiast og har en stor samling utenlandske luksusbiler som antas å ha blitt smuglet inn i landet.

Ingen skadd i rekkehusbrann i Follo

Ingen kom til skade og ingen er savnet etter brannen i et rekkehus i Son i Vestby kommune i Follo natt til tirsdag.

Brannen i det kommunale leilighetskomplekset ble meldt klokken 23.57 og ble meldt slokket rundt 50 minutter senere. Tre-fire leiligheter er ubeboelige og kommunen er kontaktet for å ordne innkvartering til de evakuerte.

Det var mye røyk og åpne flammer på stedet da brannmannskapene kom fram like etter midnatt. Brannvesenet har gått gjennom de ødelagte leilighetene uten å finne noen.

Nedtur for Tampa og Emil Lilleberg

Tampa Bay gikk på sitt andre NHL-tap på rad etter at de tapte 4-2 for Ottawa Senators på hjemmebane i natt norsk tid. Tim Stutzle bidro med ett mål og en assist for Ottawa, mens Mathieu Joseph scoret to mål for Ottawa Senators.

Norske Emil Martinsen Lilleberg fikk 17 minutter og 31 sekunder på isen i NHL-kampen, men ble uten poeng. Brayden Point og Mitchell Chaffee scoret for Lightning, som kom fra et 9-2 tap mot Florida Panthers lørdag.