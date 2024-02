Ukraina har trukket seg ut av Avdijivka

Ukraina har trukket sine styrker ut av Avdijivka for å unngå at de blir omringet, sier forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Byen har vært under hardt russisk press.

Syrskyj skriver på Facebook at styrkene flytter på seg for å forsvare langs mer gunstige posisjoner, og at de vil ta grep for å stabilisere situasjonen og beholde stillingene sine. Avdijivkas fall til russerne er den største endringen i krigens fronter siden russiske styrker tok Bakhmut i mai 2023. Ukraina sa så sent som fredag at det ble sendt forsterkninger til byen.

Trump hardt ut mot dommeren og aktor etter bedrageridom

Donald Trump langer ut mot både dommeren og aktor etter bedrageridommen der han ble dømt til å betale en bot på rundt 3,7 milliarder kroner. Trump kaller dommen komplett latterlig på sin egen Truth Social-plattform, der han omtaler dommer Arthur Engoron som skurk og anklager aktor i saken for å være korrupt.

– Denne «avgjørelsen» er en fullstendig og total farse. Vi kan ikke la denne uretten stå, skriver Trump. Han anklager president Joe Biden for å drive fram saken og bruke rettsvesenet til å angripe «en politisk motstander som leder med mye på meningsmålingene». Anklagen mot Trump og to av sønnene hans er at de har lurt til seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper ved å blåse opp verdiene i selskapet.

Minst 100 meldes pågrepet i Navalnyj-demonstrasjoner i Russland

Mer enn 100 personer er pågrepet rundt om i Russland i forbindelse med minnedemonstrasjoner til ære for opposisjonsleder Aleksej Navalnyj, ifølge OVD-Info.

Den uavhengige gruppa overvåker pågripelser av opposisjonelle i Russland, skriver at flere av pågripelsene ble gjort da folk la ned blomster ved minnesmerker over folk som ble forfulgt i sovjettiden. Navalnyj er beskrevet som Russlands president Vladimir Putins argeste kritiker. Ifølge russiske fengselsmyndigheter døde han brått etter en spasertur fredag.

Familien til Beach Boys-grunnlegger Brian Wilson ønsker vergemål

Familien til The Beach Boys-grunnlegger Brian Wilson (81) ber en domstol om å sette ham under vergemål. Wilson har en nevrokognitiv lidelse og trenger hjelp i det daglige, ifølge familien.

Wilsons kone Melinda gikk bort sent i januar, og familien har følgelig spurt en domstol i Los Angeles om å oppnevne Wilsons managere LeeAnn Hard og Jean Sievers som verger. Wilson er en av rockens store legender, og regnes for å nesten egenhendig stå bak California-sounden som Beach Boys skapte på 1960-tallet

Stor diesellekkasje på Slemmestad i Asker

Opp mot 5000 liter diesel har rent ut i snøen og grunnen etter en diesellekkasje i Slemmestadveien i Asker fredag kveld. Lekkasjen ble stoppet natt til lørdag.

– Det er et dieselrør som har sprukket, og det har rent ut mye diesel. Vi er der med to biler for å begrense skadene, opplyser vaktkommandør Rune Elstad ved Oslo 110-sentral. På grunn av store mengder med vann og snø på stedet er det ifølge politiet vanskelig å fastslå konkret omfang av lekkasjen.

Bil havnet på taket i Oslo – bilfører stakk av

En bil havnet på taket på E6 ved Klemetsrud i Oslo natt til lørdag. Da nødetatene kom fram hadde bilføreren forlatt stedet. Bilen kolliderte med autovernet og deretter havnet på taket utenfor veibanen på E6 inngående ved Klemetsrud sør i Oslo.

Politiet opplyser at spor på stedet tyder på at bilføreren har gått fra bilen og opp på E6. De har ennå ikke lyktes å komme i kontakt med vedkommende. Bilen ble liggende på taket nede i skråningen utenfor kjørebanen. E6 ved ulykkesstedet var stengt i høyre kjørefelt mens opprydningsarbeidet pågikk.