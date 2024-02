På X/Twitter oppfordrer Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad om at man ikke oppholder seg ute rundt sykehuset på grunn av de løse takdelene.

Det er satt lokal kriseledelse for å følge opp situasjonen. Ingen skal være skadd i forbindelse med hendelsen, heter det i meldingen.

Sykehuset har sett seg nødt til å avlyse alle timeavtaler ved sykehuset resten av dagen.

Gul beredskap på et sykehus iverksettes når en uønsket hendelse med avgrenset omfang er inntruffet, eller det er stor fare for at den kan inntreffe, og det er sannsynlig at de ordinære ressursene ikke vil strekke til. Akuttberedskapen blir ivaretatt.

Det er allerede meldt om at den kraftige vinden har ført til at flere hustak er tatt av vinden flere andre steder i kommunen.

– Veggplater har løsnet på Hålogalandshallen og er tatt av vinden. UNN er truffet av flygende bygningsmasse, veiene omkring sykehuset er avsperret, skriver Troms politidistrikt på X/Twitter.