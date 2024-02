Det er fallende fraktrater som har rammet selskapet spesielt hardt i fjor, skriver Mærsk i årsregnskapet som ble offentliggjort torsdag morgen.

Omsetningen krympet også betraktelig, med et fall på 37 prosent. Totalt hadde selskapet en omsetning på 353 milliarder danske kroner i 2023.

Kort tid etter at resultatet ble lagt fram torsdag, stupte Mærsk-aksjen med over tolv prosent på København-børsen.

Det kraftige resultatfallet kan også forklares med langt tøffere tider for shippingnæringen. I flere år har flaskehalser i forsyningskjedene og økende etterspørsel etter varer fått fraktratene til å skyte i været.

Flere store selskaper, blant dem Mærsk, har valgt å spytte inn milliarder for å utvide flåtekapasiteten, men høy inflasjon og rente har tæret på forbrukernes kjøpekraft, slik at pengene har uteblitt for næringen.

Stor usikkerhet rundt varigheten på situasjonen i Rødehavet bekymrer også shippinggiganten.

– Rødehavet-krisen har skapt midlertidige økninger i ratene, men etter hvert vil overtilbudet i skipskapasiteten føre til prispress og påvirke våre resultater, sier Mærsk-sjef Vincent Clerc i en uttalelse.