Selskapet, som er børsnotert i Hongkong er en av verdens største produsenter av videospill og eier den enormt populære app-en WeChat, som er installert på nesten samtlige telefoner i Kina.

Grunnlegger Pony Ma sa i 2022 at omfanget av korrupsjon i selskapet var sjokkerende og at de vil ta grep, skriver statlige medier. Tencent sier det ble meldt inn over 70 saker der selskapets regler var brutt.

– Over 120 personer ble avskjediget, og nesten 20 ble rapportert inn til myndighetene, skriver selskapet i en uttalelse som ble publisert fredag.

Noen av dem som fikk sparken, jobbet i en avdeling med ansvar for kringkasting av nyheter, sport og filmer. Andre jobbet med helsetjenester, et område der Tencents løsninger for fjernmedisin har store markedsandeler.

En av de ansatte som ble pekt ut av Tencent, ble dømt til fire års fengsel og en bot på 100.000 yuan – snaut 150.000 kroner – opplyser selskapet.