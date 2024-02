Det bekrefter politiadvokat Hanna Kaplon i Oslo politidistrikt overfor Dagbladet.

– Politiet fikk medhold i sin begjæring om varetektsfengsling i ei uke. Politiet begrunnet begjæringen i bevisforspillelsesfaren, sier Kaplon til avisen.

Den 15 år gamle gutten er varetektsfengslet med brev- og besøksforbud, men på grunn av vedkommendes alder, får han likevel anledning til å ha kontakt med familien, sier hun.

Kaplon bekrefter at 15-åringen er kjent for politiet fra før. 15-åringen nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer, advokat Brit Kjelleberg.

– Kjennelsen vil bli anket, skriver hun i en uttalelse til Dagbladet.

Det var klokken 17.28 tirsdag at politiet fikk melding om at mellom fem og ti personer hadde vært involvert i et slagsmål på Grønland i Oslo.

En mann i slutten av tenårene ble knivstukket. Tilstanden skal ikke være alvorlig.

Også en annen gjerningsperson er identifisert av politiet, men er under 15 år og ikke pågrepet, men ivaretas av familie og barnevern.