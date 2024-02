Overgrepene ble oppdaget etter at 42-åringens niese fortalte moren sin at onkelen hadde blottet seg for henne, skriver NRK.

Da politiet ransaket mannens hus, fant de seksualiserte bilder og film av datteren hans fra da hun var åtte år gammel. Da politiet avhørte datteren, fortalte hun at faren hadde forgrepet seg på henne jevnlig over lang tid.

Overgrepene startet da jenta var elleve år gammel fram til hun ble tenåring og skjedde etter skoletid da moren var på jobb. Datteren fortalte i avhør at hun ofte gruet seg for å dra hjem etter skoletid fordi hun visste at hun og faren da var alene hjemme.

Mannen er i tillegg til fengsel også dømt til å betale datteren 350.000 kroner i oppreisningserstatning. Han får dessuten forbud mot å kontakte datteren fram til hun har fylt 18 år. Mannens niese er tilkjent 20.000 kroner.

42-åringen har erkjent straffskyld og anker ikke dommen.