Politiet har tatt beslag av flere våpen etter at tretti år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept. Ingen av beslagene er skytevåpenet politiet leter etter, opplyser politiet til VG.

– Vi kan bekrefte at vi ikke har funnet et våpen som kan knyttes til handlingen, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt.

Politiet har gjort en rekke søk i området der Henriksen ble funnet drept. Kostveit opplyser at de også har fulgt opp flere tips, men at det per nå ikke er flere steder å lete.

Politiet har heller ikke funnet mobiltelefonen til Henriksen. Kort tid før han ble drept skal han ha byttet mobiltelefon.

– Det er også en brikke i puslespillet som mangler, men det er ikke avgjørende, sier Kostveit.

Han mener likevel politiet vil komme i mål med etterforskningen. Hoveddelen av etterforskningen skal etter planen avsluttes før påske.