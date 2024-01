– Vi oppsøker ikke krig. Vi mener ikke at vi er i krig. Vi ønsker ikke å se en regional krig, sa Pentagon-talsperson Sabrina Singh torsdag.

Hun la til at houthiene fortsetter å skyte krysserraketter og sjømålsraketter mot uskyldige seilere og handelsskip i Rødehavet.

– Det vi gjør med partnerne våre, er selvforsvar. Vi vil absolutt ikke at dette skal utarte til en regional krig, og vi ønsker ikke at dette skal fortsette, la Singh til. USA har gjennomført fire angrep mot houthiene den siste uka. Blant annet er to sjømålsraketter, som houthiene hadde forberedt på angrep i Rødehavet, truffet, ifølge USAs militære.

Det amerikanske forsvarsdepartementet sa torsdag at USAs sentralkommando tok ut 14 houthi-raketter på forskjellige steder i Jemen onsdag. Singh sa at angrepene vil fortsette om nødvendig, og oppfordret houthiene til å stanse angrepene mot den internasjonale skipsfarten.

Siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut i oktober, har houthiene gjentatte ganger angrepet skip de sier har forbindelser til Israel, selv om mange av dem ikke har det. Området er en viktig gjennomfartsåre for mye av den internasjonale skipsfarten, og mange store rederier har lagt om sine transportruter for å omgå det.