– Kriminalomsorgen har innvilget Eirik Jensen forlenget soningsavbrudd grunnet hans helsetilstand. Saken vil bli vurdert på nytt før 1. juni 2024, skriver Elden advokatfirma, som forsvarer Jensen, i en pressemelding.

I mars i fjor fikk Jensen innvilget soningsavbrudd av Kriminalomsorgen på grunn av ekspolitimannens helsesituasjon. Soningsavbruddet var i første omgang på seks måneder.

Jensen soner en dom på 21 års fengsel. Kriminalomsorgen kan beslutte at gjennomføringen av straffen til en domfelt kan avbrytes blant annet på grunn av helsetilstand.

Vurdert alternativer

– Jensen ble løslatt fra fengsel 13. mars i fjor grunnet hans alvorlige helsetilstand. Han har siden det fått omfattende oppfølgning av helsepersonell, sier advokatene John Christian Elden og Farid Bouras i Elden.

Advokatfirmaet skriver at Kriminalomsorgen har vurdert mulighetene for alternativer til soningsavbrudd, som soning ved et fengsel med lavere sikkerhetsnivå, sykehus, institusjon eller elektronisk kontroll, men konkludert med at ingen av alternativene er tilstrekkelige.

– I utgangspunktet mener vi, og behandlende helsepersonell, at Jensen er varig soningsudyktig, sier advokatene.

Korrupsjonsdømt

Jensen ble i 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning gjennom rundt ti år til innførsel av flere tonn hasj.

Borgarting lagmannsrett fant det bevist at den tidligere politimannen over lang tid hjalp narkotikadømte Gjermund Cappelen i hans mangeårige virksomhet med å smugle store mengder narkotika inn i landet.

Jensen har nektet straffskyld siden straffeprosessen mot ham startet for snart ti år siden.

Jensens anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet senhøsten 2020. En påfølgende klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) for brudd på retten til en rettferdig rettergang ble også avvist.