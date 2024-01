– Folk skal føle seg trygge i Bergen sentrum, også på nyttårsaften. Nødetatene har vært klare i sine anbefalinger om å ivareta brannsikkerhet og folks trygghet, sier byutviklingsbyråd Christine Kahrs i en pressemelding.

Forslaget vil gjøre det enda strengere å få lov å skyte opp eget fyrverkeri i Bergen sentrum. I nord er forbudssonen avgrenset ved Gamle Bergen, i sør ved Gamle Nygårdsbro, i vest ved Laksevågneset og i øst ved Svartediket, opplyser byrådet.

Forslaget legges fram som et tilleggsforslag til bystyresak om ny lokal forskrift om politivedtekt for Bergen kommune. Etter bystyrets vedtak vil forskriften sendes til Politidirektoratet for godkjenning.